Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fast 30 Cannabispflanzen sowie mehrere Aufzuchtschränke und ein Belüftungs- und Bewässerungssystem hat die Polizei in einer Werkstatt in Kaiserslautern sichergestellt. Demnach war Zeugen aufgefallen, dass in den Räumen eines ehemaligen Handwerkerbetriebs auch nachts das Licht brannte, wie die Polizei in der pfälzischen Stadt am Freitag mitteilte. Als sie nachschauten, entdeckten sie die Drogenplantage. Als Mieter der Räume wurde ein 53 Jahre alter Mann ermittelt. Gegen den mutmaßlichen Drogenzüchter wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.