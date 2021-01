Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind vor dem morgigen Start der 31 Impfzentren bereits fast 13 000 Menschen geimpft worden. 12 752 seien es mit Stand Dienstag gewesen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Mittwoch in Mainz. Darunter sind 5121 Bewohner und 5011 Mitarbeiter aus Pflegeeinrichtungen sowie 2620 Beschäftigte von Krankenhäusern.