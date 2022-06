Baden und Schwimmen ist in Rheinland-Pfalz in fast allen der 65 EU-Badeseen bei ausgezeichneter Wasserqualität möglich. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten jährlichen Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA hervor. Auch die aktuellen Untersuchungsergebnisse der hygienischen Wasserqualität, die im rheinland-pfälzischen «Badegewässeratlas» veröffentlicht werden, bestätigten die gute Qualität, teilte das Umweltministerium in Mainz mit.

Mainz (dpa/lrs) - Der Großteil der Badegewässer in Rheinland-Pfalz hält demnach die aktuellen mikrobiologischen EU-Grenzwerte ein. In der vergangenen Badesaison 2021 sind laut Ministerium 60 Badegewässer mit „Ausgezeichnet“ bewertet worden. Die fünf übrigen Gewässer landeten in der Kategorie „Gut“.

Zu den offiziellen Badeseen in Rheinland-Pfalz zählen nach Ministeriumsangaben zahlreiche kleinere Stehgewässer, aber auch der 331 Hektar große Laacher See. Weiträumige Naherholungsgebiete mit mehreren Baggerseen befinden sich entlang des Rheins. Die EU-Badegewässer werden in vier Kategorien (ausgezeichnet, gut, ausreichend, mangelhaft) eingestuft. Vor und während der Badesaison werden die EU-Badegewässer jedes Jahr von den Gesundheitsämtern der Kreisverwaltungen und dem Landesamt für Umwelt untersucht.

Badegewässeratlas

Pressemitteilung Umweltministerium