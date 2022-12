Saarbrücken (dpa) - Hunderte Fans haben in Saarbrücken den Überraschungssieg der marokkanischen Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar ausgiebig gefeiert. Es habe einen Autokorso und spontane Zusammenkünfte auf der Straße gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vor der Europagalerie hätten sich zunächst etwa 130 Menschen versammelt, auf dem Rabbiner-Rülf-Platz seien es 200 Fans gewesen. Später seien die Fangruppen auf dem Rabbiner-Rülf-Platz zusammengetroffen und es sei „ausgelassen mit Fahnen, Trommeln und Trompeten“ gefeiert worden. Vereinzelt wurden demnach auch Feuerwerkskörper gezündet.

Mitteilung der Polizei