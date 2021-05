Kaiserslautern (dpa) - Kein Verbrecher, nur Spielkamerad: Ein Familienvater hat beim Spielen mit seinen Kindern in Kaiserslautern ungewollt einen Polizeieinsatz verursacht. Zeugen hatten am Donnerstag vorsorglich die Polizei alarmiert, weil sie einen Mann dabei beobachtet hatten, wie er verdächtig um ein Mehrfamilienhaus geschlichen sei, teile die Polizei am Freitag mit. Demnach habe sich der Mann immer wieder hinter Hecken und Autos versteckt. Vor Ort suchten die Beamten den Angaben zufolge die Umgebung ab und fanden den Mann: Es handelte sich um einen Familienvater, der mit seinen Kindern Verstecken gespielt hatte.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-510299/2