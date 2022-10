Eine Familie ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in ihrer Wohnung im Dachgeschoss eingeschlossen worden. Wegen des dichten Rauchs war ihnen der Rettungsweg über das Treppenhaus des Gebäudes in Saarbrücken-Altenkessel versperrt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach betreuten die Einsatzkräfte die Familie - zwei Erwachsene und zwei Kinder - über eine Drehleiter. Weil ihre Wohnung nicht verraucht war, konnten sie den Angaben zufolge bis zur Beendigung des Einsatzes dort bleiben.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die anderen Bewohner des Hauses verließen das Gebäude eigenständig. Verletzt worden sei niemand. Die Bewohner der Brandwohnung und die beiden Kinder aus der Dachgeschosswohnung seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntagabend war es laut Feuerwehr aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand in einer Kellergeschosswohnung in dem Mehrparteienhaus gekommen.