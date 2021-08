Koblenz (dpa/lrs) - Ein Falschfahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in Koblenz mit Tempo 200 vor der Polizei geflüchtet. Mit einem Unfall in einem Baustellenbereich sei die Flucht des 33-Jährigen beendet gewesen, teilte die Polizei mit. Er war zunächst auf einer Bundesstraße als Falschfahrer unterwegs gewesen. Als die alarmierte Polizei ihn stoppen wollte, brauste er durch die Stadt davon. Dann fuhr er wieder auf die Bundesstraße auf - dieses Mal auf der korrekten Fahrspur. An einer Baustelle prallte er gegen eine Leitplanke und verlor ein Rad. Laut Polizei war der vermutlich betrunkene Mann auf seiner Flucht bis zu 200 Stundenkilometer schnell gefahren.