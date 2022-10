Ein Falschfahrer ist auf der Autobahn 8 bei Merchweiler von einem entgegenkommenden Fahrer gestoppt worden. Dieser habe an einer Baustelle die Straße blockiert, teilte die Polizei in Homburg am Mittwoch mit. Der 75-jährige Falschfahrer wendete daraufhin und fuhr weg, wurde aber kurz darauf von Polizisten gestoppt.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Die Polizei hatte mehrere Notrufe von Autofahrern auf der A8 erhalten. Demnach war der 75-Jährige am Dienstagabend von Neunkirchen bis zum Autobahnkreuz Saarbrücken auf der verkehrten Fahrbahn gefahren. Zu Unfällen ist es bei der Geisterfahrt nicht gekommen.

