St. Ingbert (dpa/lrs) - Ein Falschfahrer ist auf der A6 im Saarland nach etwa 17 Kilometern in entgegengesetzter Richtung von der Polizei gestoppt worden. Zu einem Unfall kam es nicht. Der Transporter mit ausländischem Kennzeichen sei am Sonntag zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und St. Ingbert zum Teil mit Tempo 100 auf der Überholspur unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. «Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden gefährdet. Sie konnten dem Falschfahrer aber ausweichen.» Als der 66-Jährige aus Ungarn die Polizei gesehen habe, habe er die Autobahn verlassen und seine Fahrt in die richtige Richtung fortgesetzt. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.

Mitteilung