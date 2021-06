Ein 69 Jahre alter Pfälzer bekommt an einem Donnerstagnachmittag einen Anruf – angeblich von einem Microsoft-Servicemitarbeiter aus den USA. Als der Pfälzer nach über einer Stunde auflegt, hat der Fremde bereits Zugang zu dessen Computer, Mobiltelefon, zwei Bankkonten und dem Kundenkonto beim Onlinehändler Amazon.

„Der Anrufer war sehr überzeugend“, erinnert sich Günter Tramm (Name geändert) und schüttelt den Kopf, als er der RHEINPFALZ einige Monate später von dem Betrug erzählt – noch immer ungläubig, dass er der Geschichte des Anrufers nicht schneller misstraute.

Der Mann, der sich Tramm am Telefon als Mitarbeiter des Technologieunternehmens Microsoft vorgestellt hat, bittet den 69-Jährigen um Hilfe: Tramms Computer sei gehackt worden, und nun brauche Microsoft seine Unterstützung, um die Hacker „zu isolieren“. Tramm gewährt dem Anrufer daraufhin Zugriff auf seinen Computer und sein Mobiltelefon: Er installiert – telefonisch angeleitet – auf den Geräten ein Fernwartungsprogramm. Darüber kann der Anrufer die Kontrolle über Rechner und Handy übernehmen, als säße er direkt davor – wobei auch Tramm die Geräte weiterhin bedienen kann. Was der Fremde im Hintergrund tut, bemerkt der Pfälzer nicht: Zum Beispiel, dass der Anrufer ein Schadprogramm installiert, das jeden Tastaturanschlag mitschreibt.

Dann spinnt der Anrufer eine Geschichte rund um den angeblichen Hackerangriff: Für eine Prüfung, auf welche Kundenkonten sich die Hacker bereits Zugang verschaffen konnten, solle Tramm sich bei seinen Konten kurz an- und abmelden. „Nach jedem Anmelden hat er mir die Betrugsversuche auf das Nutzerkonto eingeblendet“, berichtet Tramm später – nach seiner Beschreibung eine Art Fahndungsbild des vermeintlichen Hackers mit Begriffen wie „Warnung“ und Angaben zu Zeitpunkt und Anzahl der Hackerangriffe. So führt der Anrufer den 69-Jährigen von dessen E-Mail-Postfach zum Kundenkonto beim Onlinehändler Amazon bis hin zu den Bankkonten – im Hintergrund schreib das Schadprogramm die Zugangsdaten mit. „Er hat auch immer wieder nach anderen Konten gefragt. Ebay, Facebook, Paypal.“ Diese Onlineportale nutzt Tramm aber nicht.

Kein typischer Ablauf der Betrugsmasche

Dass der Telefonbetrüger in Tramms Fall so weit gefächert nach Kundenkonten – und später noch nach einem Foto des Personalausweises – fragte, sei für diese Betrugsmasche untypisch, sagt Betrugskommissariatsleiter Jost. Seiner Erfahrung nach zielten die Täter vor allem auf einen direkten Geldtransfer ab: Die Geschädigten sollen etwa Transaktionsnummern für vermeintliche Testüberweisungen generieren. Oder eine Gebühr für eine Service-Leistung zahlen: ein neues Zertifikat, eine Lizenz, einen Wartungsvertrag. In diesen Fällen handeln die Geschichten der Täter von Computerviren oder einem abgelaufenen Sicherheitszertifikat. Auch Erpressung sei nicht unüblich: Dabei sperren die Täter den Rechner und fordern Lösegeld für die Freigabe.

„Die Masche ’Falscher Microsoft-Mitarbeiter` ist nicht neu, aber sie klappt nach wie vor“, berichtet Jost. Und sie wandelt sich. Inzwischen versuchen Betrüger mögliche Opfer auch übers Internet zu kontaktieren: durch auf dem Bildschirm aufpoppende Fenster, die den Nutzer vor einem angeblichen Sicherheitsproblem warnen und ihn auffordern, den Microsoft-Service zu kontaktieren. Die eingeblendete Telefonnummer führt aber nicht zu Microsoft, sondern zum Täter.

Hunderttausende Anrufe jährlich

Wie häufig falsche Microsoft-Mitarbeiter in der Pfalz anrufen, oder wie groß der durch sie verursachte Schaden ist, dazu liegen keine Zahlen vor: In der Kriminalstatistik wird die Masche nicht gesondert erfasst. In Josts Kommissariat für Betrugsdelikte seien solche Anrufe jede Woche Thema: „Es gibt außerdem ein großes Dunkelfeld, angezeigt werden vor allem Schadensfälle – zuletzt ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.“

Microsoft berichtet auf seiner Website von „jährlich Hunderttausenden solcher Anrufe, die Menschen auf der ganzen Welt erhalten“. Das Unternehmen habe im vergangenen Spätjahr monatlich rund 6000 Meldungen von Betroffenen erhalten, in den Jahren zuvor seien es etwa 13.000 Meldungen pro Monat gewesen. Das Dunkelfeld dürfte enorm sein. „Vor allem über die Masse erzielen die Täter eine beträchtliche Einkommensquelle.“

Die Täter sind gut organisiert und rufen aus großen Callcentern im Ausland an. Indien wird in diesem Zusammenhang oft genannt, weil viele Täter Englisch mit indischem Akzent sprechen. Für die Polizei ist es schwer, gegen die Täter im Ausland vorzugehen; sie setzt deshalb auch stark auf Aufklärung. Einen größeren Ermittlungserfolg vermeldeten die Behörden 2016: Gemeinsam mit indischen Kollegen hatten deutsche Ermittler damals betrügerische Callcenter in Kalkutta durchsucht und mehrere davon außer Betrieb gesetzt.

Tramm bricht das Telefonat ab

Von falschen Microsoft-Mitarbeitern, die aus Callcentern in Indien anrufen, hat Günter Tramm zum Zeitpunkt des Telefonats noch nie etwas gehört. „Nachdem ich mich bei den Bankkonten angemeldet hatte, dachte ich: Jetzt hast du einen Fehler gemacht“, sagt er später. Als er dann – angeblich für ein Sicherheitszertifikat – noch seinen Personalausweis abfotografieren und sein Gesicht von verschiedenen Seiten in die Handykamera drehen soll, beendet Tramm das Telefonat und unterbricht die Verbindung von Rechner und Handy zum Internet. Aber der Betrüger gibt nicht auf, versucht durch minütliche Anrufe mit wechselnden Telefonnummern den Kontakt wiederherzustellen, bis Tramm auch das Festnetztelefon abschaltet. Dann beginnt das große Aufräumen.

Der 69-Jährige bittet dafür seine Nachbarn um Hilfe. Er braucht einen nicht-kompromittierten Rechner, um die Zugangsdaten zu seinen Kundenkonten zu ändern. Und ein Telefon, um schnellstmöglich die Online-Konten sperren zu lassen. Am Ende zeigt der Kontoauszug, dass dem Täter nur eine einzige Überweisung geglückt ist: 109,50 Euro auf ein niederländisches Bankkonto. „Die Bank konnte das Geld aber zurückkohlen“, sagt Tramm und atmet tief aus.