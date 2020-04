Ludwigshafen (dpa/lrs) - Falsche Wasserwerker haben von einer 90-jährigen Frau aus Ludwigshafen mehrere Tausend Euro ergaunert. Die beiden Männer suchten die Frau daheim auf und gaben an, das Wasser in der Gegend sei verunreinigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie wollten angeblich die Wasserqualität in der Wohnung der Frau testen.

Die Frau ließ die Unbekannten am Montag in ihr Haus. Einer der beiden lenkte sie ab, während der andere angeblich im Keller das Wasser prüfte. Als die Männer wieder weg waren, bemerkte die Rentnerin das Fehlen von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei rät, nur dann Handwerker oder vermeintliche Vertreter der Stadtwerke einzulassen, wenn diese auch bestellt oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Generell sollten niemals fremde Menschen in die Wohnung gelassen werden, erklärten die Beamten.