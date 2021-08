Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Öffnungszeiten einer Bankfiliale haben eine ältere Frau aus Kaiserslautern davor bewahrt, das Opfer von Betrügern zu werden. Die über 90 Jahre alte Frau sei von einer falschen Polizistin angerufen worden, die eine Zahlung in fünfstelliger Höhe verlangt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei ihr vorgegaukelt worden, das Geld werde als Kaution für eine verhaftete Freundin benötigt, die einen Verkehrsunfall mit mehreren Toten verursacht habe. Die Frau ging nach dem Anruf am Dienstag zur Bank, um das Geld abzuheben - die Filiale hatte jedoch geschlossen. Daraufhin rief sie bei der Familie der Freundin an und erfuhr, dass es weder einen Unfall noch eine Verhaftung gegeben hatte.