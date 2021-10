Sulzbach/Saar (dpa/lrs) - Vermeintliche Handwerker haben bei einem spontanen Haustürgeschäft eine ältere Frau in Sulzbach um mehrere Hundert Euro gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, boten die vier Männer der 76-Jährigen am Montag professionelle Arbeiten an der Dachrinne an. Nach kurzer Zeit seien die Männer mit dem Geld verschwunden gewesen - «und die Dachrinne war in einem schlechteren Zustand als zuvor», teilte die Polizei mit. Die Beamten warnten vor spontanen Handwerkerleistungen zum Schnäppchenpreis.

