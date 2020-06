Opfer eines Betrugs kommen seit 2017 einfacher als früher zu ihrem Geld, müssen aber selbst aktiv werden. Ob Verbraucherrechte hier weiter gesetzlich gestärkt werden, wird auch der Betrugsfall um die Maxda Kreditvermittlungs GmbH in Speyer zeigen. Die Art und Weise, wie Betroffene von 30 Millionen Euro Schadenersatz erfahren, war am Donnerstag Thema im Verbraucherschutz-Ausschuss des Landtags.

„Wir werden alle aus diesem Verfahren lernen“, sagte die stellvertretende Leiterin der Strafrechtsabteilung im rheinland-pfälzischen Justizministerium, Ulrike Wilke, zur Entschädigung der bundesweit rund 160.000 von Maxda betrogenen Kunden. Das Thema war auf Antrag der AfD im Ausschuss gelandet – die Fraktion wollte wissen, ob Betrugsopfer nicht besser als aktuell über ihre Ansprüche informiert werden könnten.

602,30 Euro aus 30-Millionen-Topf

Anfang des Jahres war ein Maxda-Verantwortlicher wegen Abrechnungsbetrugs durch das Amtsgericht Kaiserslautern rechtskräftig verurteilt worden. Damit musste die Speyerer Firma 30 Millionen illegal verdiente Euro an die Staatskasse zahlen, um daraus die Betroffenen zu entschädigen. Die Betrogenen waren danach nicht, wie rechtlich auch möglich, einzeln benachrichtigt worden, sondern indirekt durch die Veröffentlichung am 30. April im Mitteilungsorgan des Bundes, dem Bundesanzeiger, sowie wenige Tage später auf der Seite der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Bislang haben laut Ermittlern 16 Personen Ansprüche auf insgesamt 602,30 Euro aus dem 30-Millionen-Euro-Topf angemeldet.

Für den stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden Michael Frisch spricht die geringe Anzahl an Anträgen Bände – er meint, dass kaum ein Betroffener von seinen Rechten wisse. Die Info über den Bundesanzeiger sei „lebensfremd“, sagte er. Stattdessen müssten diejenigen angeschrieben werden. Auch wenn es bei den Ex-Maxda-Kunden um geringe Einzelbeträge gehe, so gehe es gerade um Leute mit wenig Geld. Der Bundesanzeiger gehöre nicht zu ihrer Lektüre.

Ist ein Brief an alle Opfer zu viel Aufwand?

Die Vertreterin des Justizministeriums Wilke betonte die Rechtmäßigkeit der Art der Verbraucherinformation. Bei der großen Anzahl an Betrogenen durch Maxda sei der Aufwand „unverhältnismäßig“, würde jedem ein Schreiben zugeschickt. Das würde den Staat 550.000 Euro kosten, sagte sie. Diese Summe, wie von der AfD vorgeschlagen, mit den 30 Millionen Euro zu verrechnen, sei rechtlich nicht möglich. Werde das aber gewollt, müsse man dies gesetzlich neu regeln – ebenso wie die Informationspraxis.

Bis vor drei Jahren musste man sich Schadenersatz gerichtlich erstreiten – etwas, das nach Wilkes Worten viele Geschädigte nicht machten. Erst seit zum 1. Juli 2017 die Vermögensabschöpfung im Strafgesetz reformiert wurde, können Betroffene „einfach und kostenlos“ Schadenersatz per Antrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einfordern, wenn diese Vermögenswerte von Kriminellen eingezogen hat.

Dass das neue Gesetz noch nicht verbraucherfreundlich genug sein könnte, ließ auch der Vorsitzende des Ausschusses und frühere Justizminister, Jochen Hartloff (SPD) aus Kusel, in der Debatte erkennen. Zwar habe jeder Geschädigte die Pflicht, sich selbst zu kümmern, aber: Am Ende des Falls werde sich zeigen, „ob gesetzliche Änderungen nötig sind“. Er sprach im Zusammenhang mit Maxda auch von einem Unternehmen, das „mit an Sittenwidrigkeit grenzenden Zinssätzen“ arbeite.

Info

Unter dem Stichwort „Maxda Entschädigung“ informiert seit Kurzem die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz potentielle Opfer auf ihrer Homepage.