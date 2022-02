In Kirrweiler ist eine Frau mit über vier Promille und ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Auto unterwegs gewesen. Zeugen hatten am Dienstagmorgen ein auffällig fahrendes Auto in Richtung Bahnhof gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Bei der vor Ort angetroffenen Fahrerin sei dann ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt worden, der einen Wert von 4,6 Promille ergab. Zudem wurde festgestellt, dass die Frau nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Ihr ebenfalls vor Ort anwesender Lebensgefährte hatte laut Polizeiangaben auch keine Fahrerlaubnis und er habe das Auto zuvor gefahren. Gegen das Paar wurde ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen die Frau wurde zusätzlich eine Strafanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfluss erfasst.

Kirrweiler (dpa/lrs) - Mitteilung