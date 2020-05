Koblenz (dpa/lrs) - Nach wochenlanger Schließung wegen der Corona-Krise, dürfen Fahrschulen in Rheinland-Pfalz seit Mittwoch wieder öffnen. «Wir haben unseren Mitgliedern schon Mitte April empfohlen, Termine mit ihren Fahrschülern abzumachen und einen Plan aufzustellen», berichtete Joachim Einig, Vorsitzender des Fahrlehrer-Verbands Rheinland, der Deutschen Presse-Agentur. «Es standen also alle in den Startlöchern.» Allerdings müssen nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung während der Fahrstunden sowohl Fahrlehrer als auch Schüler einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Außer Fahrlehrer und Schüler darf nur zur Prüfung eine zusätzliche Person im Auto sitzen. «Wir empfehlen unseren Mitgliedern, die Schüler an den jeweiligen Fahrschulen abzuholen und dort wieder abzusetzen», sagte Einig. Die Autos seien jedoch zusätzlich mit Desinfektionsmitteln ausgestattet, unter anderem auch weil alle Fahrschulfahrzeuge nach beziehungsweise vor jedem Fahrschülerwechsel gelüftet und desinfiziert werden müssen.

Während des Theorieunterrichts muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Es dürfen maximal 15 Schüler gleichzeitig im Raum sein. «Wir geben jetzt jeden Tag in der Woche Theorie-Unterricht, um die Ballung rauszunehmen», erklärte Einig. Die ersten Prüfungen sollen ab dem kommenden Montag (18. Mai) wieder starten. Im Fahrlehrer-Verband Rheinland sind nach eigenen Angaben über 450 Fahrschulen beziehungsweise über 600 Fahrlehrer Mitglied.