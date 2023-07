Mittelhof (dpa/lrs) - Bei einem Sturz auf einer abschüssigen Straße ist ein 66-jähriger Fahrradfahrer im Westerwald schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann in Mittelhof im Landkreis Altenkirchen in Richtung Steckenstein unterwegs. Im Verlauf der Strecke stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann trug bei dem Unfall am Sonntag keinen Fahrradhelm. Nach ersten Ermittlungen war kein anderer Verkehrsteilnehmer verwickelt. Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.