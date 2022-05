Ein 11-jähriger Fahrradfahrer hat sich in Worms bei einem Verkehrsunfall mit einem Transporter schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer habe den Jungen in der Bingerstraße übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrradfahrer sei daraufhin gestürzt. Laut den Behörden hat sich der Transporter-Fahrer anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Worms (dpa/lrs) - Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, dem Geflüchteten oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Pressemitteilung Polizei