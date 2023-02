Homburg (dpa/lrs) - Der Fahrer eines Elektroscooters hat in Homburg nach ersten Ermittlungen der Polizei in einem Kreuzungsbereich einen Auffahrunfall zwischen zwei Autos verursacht. Danach floh er von der Unfallstelle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer sei am Montag mit dem E-Scooter über eine rote Fußgängerampel gefahren, wodurch ein nach links abbiegender 29-jähriger Autofahrer stark bremsen musste. Ein 51-Jähriger, der hinter dem 29-Jährigen fuhr, sei daraufhin mit seinem Wagen aufgefahren, da er selbst nicht schnell genug bremsen konnte. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Pressemitteilung Polizei