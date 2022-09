Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 3 hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein 58 Jahre alter Fahrer war am Mittwochmorgen bei Eppenrod im Rhein-Lahn-Kreis mit seinem Sattelzug auf einen wegen eines Staus bremsenden Lastwagen aufgefahren und eingeklemmt worden, wie die Polizei mitteilte. Er wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 34 Kräften vor Ort und befreite den Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen unteren sechsstelligen Betrag. Die Bergungsarbeiten dauerten auch am Mittag noch an, mehrere Fahrstreifen wurden Richtung Köln zeitweise gesperrt.

Eppenrod (dpa/lrs) - Erstmeldung

Nachtrag Erstmeldung