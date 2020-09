Homburg (dpa/lrs) - Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer in im saarländischen Homburg ist von einem abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 31 Jahre alte Autofahrer hat dem 36-Jährigen vermutlich die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Motorradfahrer kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei leicht verletzt worden, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen.