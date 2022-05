Ein Autofahrer ist zu schnell im Mainzer Ortsbezirk Mombach unterwegs gewesen und hat einen Unfall gebaut - am Ende brannte sein Fahrzeug vollständig aus. Zunächst war der 19-Jährige am frühen Sonntagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit einer Streife aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und verlor im Mombacher Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Mainz (dpa/lrs) - Das Auto überschlug sich und kam hinter einer Leitplanke auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte aber wenig später gefasst werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Auto brannte komplett aus und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer alkoholisiert, weswegen eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt.

