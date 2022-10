Eine Fahranfängerin ist bei einem Unfall in Daun (Kreis Vulkaneifel) schwer verletzt worden. Die 19-Jährige sei vermutlich zu schnell gefahren und habe bei dem schlechten Wetter die Kontrolle über ihren Wagen verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ihr Auto habe sich in der Dorfmitte des Stadtteils Weiersbach am Samstag überschlagen und sei auf einem Grundstück vor einer Hauswand zum Stehen gekommen. Die junge Frau habe sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Die Grundstücksmauer und die Hauswand seien beschädigt worden.

Daun (dpa/lrs) - Polizeimeldung