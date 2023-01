Nach dem Felsrutsch am roten Felsen in Trier werden Geologen in der kommenden Woche das Gestein untersuchen. Ziel sei die frühzeitige Erkennung von weiteren möglichen Ereignissen, teilte eine Sprecherin des zuständigen Landesbetriebs Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz am Freitag in Koblenz mit. Zudem werde entschieden, ob «noch akut bruchgefährdete Stellen» kontrolliert abgebrochen oder mit Nägeln und Seilen stabilisiert werden sollten.

Trier (dpa/lrs) - Am Donnerstag hatten sich mehrere größere Steinbrocken vom Felsen gelöst. Sie rutschten über einen Weinberg bis an einen Zaun vor der Bundesstraße 53 hinunter und wurden von einem speziellen Steinschlag-Zaun aufgehalten. Die geologische Untersuchung, die Räumung der Steinbrocken sowie die Reparatur am Zaun würden mehrere Tage dauern.