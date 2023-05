Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz kritisiert die neuen Quarantäneregeln für Kindertagesstätten und fordert eine umfassende Teststrategie für Kitas, so wie sie an Schulen gilt. Außerdem legt die Organisation eine Panne in der Pressearbeit der Landesregierung offen.

Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) hatten am Dienstag folgende Änderung angekündigt: