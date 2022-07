In Saarlouis brennt seit der Nacht eine Fabrikhalle. Ein Großaufgebot von 115 Einsatzkräften der Feuerwehr und sechs der Polizei war dabei im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem der Brand um kurz vor Mitternacht im Stadtteil Fraulautern ausgebrochen war, dauerten die Löscharbeiten auch am Morgen noch an. Die Fabrikhalle gehört zu einem Betrieb, der Metalle veredelt (Galvanisierung). In der Halle sollen sich neben den Maschinen auch Lagerbestände befinden. Die Polizei hat deshalb das Landesamt für Umweltschutz eingeschaltet, welches die Lage vor Ort begutachten sowie messen soll, ob giftige Stoffe austreten. Bis zum frühen Morgen war dies nicht der Fall, wie ein Polizeisprecher erklärte. (dpa/lrs) - © dpa-infocom, dpa:220705-99-910496/2