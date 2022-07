Bei einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Polizeiwagen sind in der Nacht zum Samstag im Saarland fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizeibericht war die mit drei Polizisten und einem Festgenommenen besetzte Streife gegen 23.30 Uhr auf einer Ampelkreuzung bei Dillingen mit dem Wagen eines 30-Jährigen zusammengestoßen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Autos wurden beschädigt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Am Steuer des Polizeiwagen saß eine 26 Jahre alte Beamtin. Alle vier Insassen des Polizeiautos erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aus Neutralitätsgründen nicht an die örtlich zuständige Dienststelle vergeben, sondern an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach.