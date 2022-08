Ein fünfjähriges Kind ist in Eckfeld bei Wittlich von der Maschine eines Motorradfahrers angefahren und verletzt worden. Dem 54 Jahre alten Fahrer zufolge war der Junge am Mittwochabend unvermittelt hinter einem parkenden Auto auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, ersten Angaben nach erlitt er leichte Verletzungen.

Eckfeld (dpa/lrs) - Polizei-Meldung