Frankenthal (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in Frankenthal ist ein fünfjähriger Junge schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 20-jährige Autofahrerin am Samstagabend an einer Kreuzung nach links abgebogen. Zeitgleich habe der Junge die Straße überquert, in die die Frau fahren wollte. Das Auto habe das Kind erfasst, das dabei unter das Fahrzeug geriet. Der Junge musste vom Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt und anschließend in eine Kinderklinik gebracht werden. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.