Fünf Menschen sind bei zwei Unfällen auf der A60 hinter dem Hechtsheimer Tunnel bei Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) verletzt worden. Am Freitagabend erfuhr die Polizei nach eigenen Angaben zunächst von einer Panne in Richtung Darmstadt. Als die Beamten auf dem Weg waren, stießen zwei Autos auf Höhe der Panne zusammen, wie es in einer Mitteilung hieß. Daraufhin bildete sich ein Stau und die Autobahn in Richtung Darmstadt wurde gesperrt. Zudem kam es zu einem weiteren Unfall.

Ingelheim (dpa/lrs) - Infolge des Staus löste die Brandmeldeanlage des Hechtsheimer-Tunnels aus, daraufhin schlossen sich alle Schranken - bei hoher Abgasbelastung werden diese automatisch ausgelöst.

Wie schwer die fünf Menschen bei den Unfällen verletzt wurden, war zunächst unklar. Auch über die genauen Unfallhergänge machte die Polizei keine Angaben.

Die Autobahn war in Richtung Darmstadt für eineinhalb Stunden gesperrt.

Mitteilung