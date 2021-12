Edenkoben (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall während des Abfahrens von der Autobahn 65 sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollte ein 56 Jahre alter Autofahrer von der Anschlussstelle Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) auf die Kreisstraße abbiegen. Dabei habe er die Vorfahrt einer 50-Jährigen mit ihrem Auto übersehen. Bei dem Zusammenstoß seien alle fünf Menschen in den beiden Fahrzeuge, darunter die Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren, leicht verletzt worden. Die fünf Verletzten seien zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht worden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 25.000 Euro.