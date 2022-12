Fünf Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Altstadt verletzt worden. Die Bewohner hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Eine ältere Frau sei deshalb vorübergehend im Krankenhaus behandelt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag in einem Zimmer in der ersten Etage des dreistöckigen Hauses ausgebrochen, in der Wohnung habe sich aber niemand aufgehalten.

Mainz (dpa/lrs) - Die Ermittlungen zur Ursache würden voraussichtlich einige Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher. Die Schadenshöhe war zunächst noch unklar, sie betrage vermutlich einige Hunderttausend Euro.

Da das Treppenhaus bereits stark verraucht war, als die Feuerwehr eintraf, rettete sie mehrere Bewohner aus ihren Wohnungen. In dem Haus sind neun Menschen gemeldet.