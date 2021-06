Weitersweiler (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A63 nahe Weitersweiler (Donnersbergkreis) sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Lastwagen sei am Dienstagabend auf einen Transporter aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde der Transporter in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der Lastwagen durchbrach daraufhin eine Leitplanke, rutschte eine Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Der 50-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der 46 Jahre alte Mann am Steuer des Transporters verletzte sich schwer. Die weiteren vier Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle fünf Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Autobahn wurde vorübergehend in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt.

