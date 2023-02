Bei einem Verkehrsunfall im Saarpfalz-Kreis sind fünf Menschen verletzt worden. Nach dem Unfall am späten Donnerstagabend in St. Ingbert-Hassel wurden eine Person schwer und vier mittelschwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Zuvor waren zwei Autos an einer Kreuzung in der Ortsmitte zusammengestoßen. Durch den Knall wurden Feuerwehrmänner, die an der Kreuzung wohnten, geweckt. Gemeinsam mit einer an der Unfallstelle vorbeikommenden Krankenschwester übernahmen sie die Erstversorgung.

St. Ingbert-Hassel (dpa/lrs) - Ein Insasse und ein einjähriges Kind waren zuerst nicht ansprechbar und in einem der Fahrzeuge eingeschlossen. Beide konnten jedoch befreit werden. Die zwei anderen Personen im Auto und der Fahrer des zweiten Autos konnten diese eigenständig verlassen, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurden.