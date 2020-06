Kleinmaischeid (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der A3 sind fünf Menschen nahe Kleinmaischeid (Kreis Neuwied) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer verlor laut Polizei am Montagmorgen in Fahrtrichtung Frankfurt wegen Aquaplanings die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser kam von der linken Spur ab und stieß gegen ein Auto auf der mittleren Spur. Beide Fahrzeuge schleuderten im Anschluss nach rechts und blieben dort im Grünstreifen liegen. Der Unfallverursacher sowie die vierköpfige Familie im zweiten Auto - darunter zwei Erwachsene und zwei Kinder - kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.