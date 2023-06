Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Autobahn 60 bei Mainz sind am Sonntag fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wich eine 50 Jahre alte Autofahrerin abbremsendem Verkehr aus, wechselte die Spur und prallte in das Auto eines 32-Jährigen, wie die Autobahnpolizei Heidesheim am Sonntag mitteilte. Das Auto der 50-Jährigen schleuderte daraufhin nach rechts in den Wagen einer 26 Jahre alten Frau und anschließend in die Mittelleitplanke. Die vier Insassen im Auto der 50-Jährigen sowie der 32 in einem anderen Auto trugen leichte Verletzungen davon. Ein auffahrendes Auto soll zuvor die Abbremsungen verursacht haben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.

Mitteilung Polizei