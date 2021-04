Bad Ems (dpa/lrs) - Fünf Landkreise in Rheinland-Pfalz haben weniger als 100 Einwohner pro Quadratkilometer. Zu diesen besonders dünn besiedelten Regionen im ländlich geprägten Bundesland gehören laut dem Statistischen Landesamt in Bad Ems die Kreise Vulkaneifel, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich und Südwestpfalz. 14 Verwaltungsbezirke haben dagegen mehr als 300 Einwohner pro Quadratkilometer. Dazu zählen die fünf größten Städte des Landes: Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Trier. Aber auch vor allem weitere Regionen der Rheinschiene. Insgesamt hat Rheinland-Pfalz knapp 4,1 Millionen Einwohner. In den vergangenen Jahren ist die landesweite Bevölkerung gewachsen.

