Saarbrücken (dpa/lrs) - Weil er versucht hat, einen 26-Jährigen zu töten, ist ein Mann am Montag vom Landgericht Saarbrücken wegen versuchten Mordes zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete die Kammer die Einweisung des 24-Jährigen in eine Entziehungsanstalt an. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der deutsche Angeklagte im Juni 2020 sein Opfer aus dem afrikanischen Gabun an einer Bushaltestelle attackierte und dabei heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen vorging. Da er den Angaben zufolge bei der Tat unter Amphetamineinfluss stand und als intellektuell minderbegabt eingeschätzt wurde, galt er als vermindert schuldfähig.

Mit den Worten „Du bist schwarz, du sollst sterben“ hatte der Angeklagte dem 26-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Mehrfach soll er danach die Worte wiederholt und versucht haben, dem Studenten mit einem Messer an Hals und Oberkörper tödliche Verletzungen zuzufügen. Dem Opfer gelang es, den Stichen auszuweichen.

Die Anklage hatte sechs Jahre Haft gefordert, der Verteidiger hatte keinen Tötungsvorsatz gesehen und daher nur eine Geldstrafe wegen Körperverletzung beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.