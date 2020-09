Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland haben sich fünf weitere Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 3125, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte (Stand: 18.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 liegt weiterhin bei 175. Als geheilt gelten inzwischen 2855 Menschen.