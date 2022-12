In Koblenz haben fünf abgestellte Linienbusse gebrannt. Durch das Feuer am Montagvormittag wurden keine Menschen verletzt, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Laut der Stadt Koblenz wurden die Klärwerke informiert, da Kraftstoff in die Kanalisation gelaufen war.

Koblenz (dpa/lrs) - Nach Angaben der Polizei wird derzeit in alle Richtungen zur Ursache des Feuers ermittelt. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Zur genauen Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht.

Erste Pressemitteilung Polizei