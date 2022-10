Ein geparktes Auto mit einem Kleinkind an Bord ist am Donnerstag in Ruwer nahe Trier etwa 100 Meter eine Straße hinuntergerollt und gegen einen entgegenkommenden Wagen geprallt. Das Kind sei sicherheitshalber mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Schweich mit. Weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Morgen in der Ortsgemeinde Waldrach nicht verletzt. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar.

Ruwer (dpa) - PM