Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz gibt es ein neues Förderprogramm, damit Angebote für Jugendliche, Familien und in der Integrationsarbeit während der Corona-Krise zumindest digital weiterbestehen können. Die Träger hätten die Möglichkeit, einen Zuschuss für Investitionen in die Digitalisierung ihrer Angebote zu bekommen, kündigte das Familienministerium am Donnerstag in Mainz an.

Es gebe eine einheitliche Förderhöhe von einmalig 1000 Euro. Das Geld werde nach dem jeweiligen Bedarf für unterschiedliche Anschaffungen bereit gestellt. Das könne unter anderem Beratungsstellen für Familien, Eheleute, Erziehungsfragen oder in der Schwangerschaftsberatung helfen, verstärkt Telefon-, Online- und Videoberatungen anzubieten. Auch bei vom Land geförderten Sprachkursen bestehe ein Bedarf an digitalen Kursangeboten. «Unterstützt werden auch digitale Begegnungsangebote, beispielsweise damit Jugendtreffs und Jugendzentren neue Wege gehen können, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben», hieß es.