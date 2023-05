Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hat die Polizei ein strukturelles Problem mit Extremismus? Diese Debatte wurde durch die Entdeckung von Chats mit rechtsextremen Inhalten in Nordrhein-Westfalen befeuert. Die Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz fordert dazu Studien. Aber nicht mit dem Titel „Rassismus in der Polizei“.

Frau Kunz, Sie kennen die Ereignisse in Nordrhein-Westfalen. Dort sind 30 Polizisten vom Dienst suspendiert, weil sie sich über Chatgruppen rechtsextremistische Inhalte und Fotos von Hakenkreuzen zugeschickt haben. Schadet das dem Ansehen der ganzen Polizei?

