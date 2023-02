Koblenz (dpa/lrs) – Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Donnerstagmorgen zu einer Explosion in einem Haus in der Koblenzer Altstadt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Hinweise auf Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Brandermittler seien im Einsatz. Eine Fremdeinwirkung konnte die Polizei zunächst nicht ausschließen. In dem Gebäude haben demnach auch Firmen ihren Sitz. Der Bereich um das Haus sei abgesperrt worden. Die Polizei bat, die Fußgängerzone rund um den Einsatzort zu meiden.

PM Polizei