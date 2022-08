Bei der Explosion in einer Anglerhütte im Westerwald am Mittwochmorgen ist ein Mann schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Durch die Explosion stürzte die Hütte in Höhr-Grenzhausen teilweise ein. Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar, der Schaden liegt laut Schätzung der Polizei bei etwa 20.000 Euro.

