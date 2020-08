Winnweiler (dpa/lrs) - Bei einem Betriebsunfall ist ein Kessel in einer Brauerei in Winnweiler (Donnersbergkreis) explodiert. Der Behälter im Obergeschoss der Brauerei habe am Donnerstag vermutlich einem Überdruck nicht stand gehalten, teilte die Polizei mit. Der Kessel sei durch das Dach katapultiert worden und auf zwei auf dem Gelände geparkten Fahrzeugen gelandet. Verletzt wurde niemand. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf eine hohe fünfstellige Summe. Wie genau es zu dem Unfall kommte konnte, muss noch ermittelt werden.