Daun (dpa/lrs) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag versucht, einen Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Landkreis Vulkaneifel zu sprengen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Es werde von mindestens zwei Tätern ausgegangen, diese seien nach der Explosion in einem Auto geflohen. Über weitere Details machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dazu dauerten an, wie es hieß. Es werde nach Zeugen gesucht.