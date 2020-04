Für Fragen zu Sekten oder Religionsgruppen gibt es eine Beratungsstelle in Mainz. Susanne Kros arbeitet dort seit Jahren. Die Anfragen seien ein «Spiegelbild» der religiösen Landschaft in Rheinland-Pfalz, sagt sie

Mainz (dpa/lrs) - Die Toleranz auch gegenüber weniger bekannten religiösen Gruppen hat nach Ansicht der Theologin Susanne Kros von der rheinland-pfälzischen Beratungsstelle sogenannter Sekten und neureligiöse Gruppen zugenommen. «Aber Fragen zu solchen Gruppen gibt es trotzdem», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Kros arbeitet seit 15 Jahre in der Beratungsstelle, die in der Abteilung Landesjugendamt im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung angesiedelt ist. Dort schwankt die Zahl der Anfragen in aller Regel zwischen 20 und 40 im Jahr, wie auch aus einer Antwort des Familienministeriums auf eine Landtagsanfrage hervorgeht.

Bei den Beratungsstellen meldeten sich Privatpersonen, Behörden, Schulen und Kindertagesstätten, sagte Kros. Es gehe meist um christliche Sondergemeinschaften beziehungsweise christlich-fundamentalistische Gruppierungen. Vereinzelt drehen sich Fragen dem Ministerium zufolge um Heilergruppen, «esoterisch-okkulte Phänomene», Scientology oder guruistische Gruppierungen. Es sei ein Spiegelbild der religiösen Landschaft in Rheinland-Pfalz, sagte Kros.

Und wie sehen konkrete Anfragen aus, und wer stellt sie? Kros zufolge kommen vor allem 50- bis 70-Jährige auf sie zu. Darunter sei zum Beispiel ein Vater, der sich Sorgen um seinen erwachsenen Sohn mache, der den Kontakt abgebrochen habe und den der Vater in einer religiösen Gruppe vermute, die er nicht einschätzen könne. «Ich sehe mich als Beraterin», sagte Kros. Sie ermutige, an den Angehörigen dranzubleiben, ein offenes Ohr zu haben, ohne aufdringlich zu werden.

In früheren Jahren sei es meist um Fragen zu größeren, recht bekannten Gruppierungen wie Scientology gegangen, heute sei das Spektrum kleinteiliger. «Da muss ich mich auch erstmal schlau machen und melde mich dann zurück», berichtete die studierte katholische Theologin Kros. In manchen Fällen schaut sie besonders aufmerksam hin - zum Beispiel bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung oder wenn sie den Verdacht hat, dass Menschen finanziell von einer Gruppe ausgenommen werden.

Im Zweifelsfall reiche sie solche Fälle auch mal an Behörden wie das Jugendamt weiter. Auch sei sie in regelmäßigem Kontakt mit den Weltanschauungsbeauftragten der Kirchen, die dann gegebenenfalls persönliche Beratungen für Menschen mit Fragen anbieten. Die macht die Stelle im Landesamt nämlich nicht.

In der Antwort des Familienministeriums heißt es mit Blick auf Sekten weiter, sie seien grundsätzlich keine Beobachtungsobjekte des Verfassungsschutzes. Eine Beobachtung erfolge nur dann, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht der in Paragraf 5 des Landesverfassungsschutzgesetzes genannten Bestrebungen oder Tätigkeiten vorliegen. Aufgelistet sind dort unter anderem Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes. Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz beobachtet dem Ministerium zufolge lediglich die «Scientology Organisation (SO)» mit sogenannten offenen Mitteln, schaut also auf offen zugängliche Quellen.