Der mutmaßliche Täter ist schon seit fünf Jahren tot. Doch die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals an der Uniklinik des Saarlandes geht weiter. Eine Kommission bittet Opfer und Angehörige um Mithilfe.

Saarbrücken/Homburg (dpa/lrs) - Eines ist den Experten der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) ganz wichtig: „Wir stellen bei unserer Arbeit die Betroffenen und ihre Geschichte in den Mittelpunkt.“ Das sagte der Vorsitzende Jörg Ziercke mit Blick auf den Missbrauchsskandal am Uniklinikum des Saarlandes am Mittwoch in Saarbrücken.

Unabhängig von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und dem Abschlussbericht des politischen Untersuchungsausschusses geht es laut der Beiratsvorsitzenden Christine Bergmann „vor allem um die Anerkennung des Leides der betroffenen Familien, um ihr Erleben, um ihre Erfahrung und auch um ihre Botschaft.“ Konkret: Was haben sie erlebt, was müsste sich ändern aus ihrer Sicht, damit sie zu ihrem Recht und vor allem zu einer richtigen Wahrnehmung kommen? Und auch: „Was hat den Missbrauch begünstigt, welche Hilfen hätten sie gebraucht, und welche sind jetzt noch nötig?“

Um all diese Fragen zu klären, will die Kommission erneut 220 potenziell Betroffene und Angehörige anschreiben und um Mitwirkung bitten. Dabei geht es auch um die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht und Einwilligung zur Analyse der Patientenakten.

Um weitere Betroffene und Angehörige zu identifizieren, sollen zudem rund 130 ehemalige und aktive Mitglieder von zwei Judoclubs aus Homburg angeschrieben werden. Der Judo-Sport hat dem mutmaßlichen Täter, einem Assistenzarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKS in Homburg, laut Ziercke erst ermöglicht, die Kinder in einen Bereich zu bringen, in dem er mit ihnen alleine war. Er habe die Rolle des fürsorgenden Arztes gespielt und sich das Vertrauen der Eltern erschlichen, so dass einige Kinder bei ihm übernachten durften.

Aufarbeitungsbedarf gebe es zudem an der Universität des Saarlandes und beim Westpfalz-Klinikum in Kaiserlautern, wo der mutmaßliche Täter ebenfalls tätig war. Im Juni 2019 war bekanntgeworden, dass der 2016 gestorbene Mann von 2010 bis 2014 mehrere Kinder bei Untersuchungen sexuell missbraucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft hatte damals wegen 34 Verdachtsfällen ermittelt - das Verfahren aber nach dem Tod des Arztes eingestellt. Die Eltern der betroffenen Kinder waren erst im Sommer 2019 informiert worden.

Im Oktober 2021 hatte die UAK rund 300 potenziell Betroffene und Angehörige angeschrieben. 41 hätten sich gemeldet, 28 davon bisher ihre Mitwirkung erklärt. Nun will die Kommission erneut um Vertrauen in ihre Unabhängigkeit werben. „Dass Eltern so zurückhaltend sind, ist völlig nachvollziehbar“, sagte UAK-Mitglied Michael Katsch, der selbst Opfer sexuellen Missbrauchs durch zwei Jesuiten-Priester geworden war. Gleichzeitig wolle man ihnen jedoch „die Ermutigung geben, man ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Man kann seinem Kind und seiner Familie Hilfe besorgen.“

Und noch etwas könne laut Bergmann eine Motivation von Familien sein, die Kommission bei der Arbeit zu unterstützen. Sie habe immer wieder von Betroffenen das Argument gehört: „Weil ich möchte, dass sich etwas ändert, dass mein Erleben dazu beiträgt, dass andere nicht erleben, was ich erlebt habe.“

Zusätzlich zu den Missbrauchsfällen des Assistenzarztes wollen die Experten auch weiteren Verdachtshinweisen aus der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Homburg nachgehen. Konkrete Verdächtige gebe es nicht, „es gibt aber verletzte Kinder“, sagte Ziercke. Erste Gespräche mit Angehörigen von Betroffenen habe man bereits geführt. Mit diesem Schwerpunkt befasse sich nun der ehemalige LKA-Präsident aus Baden-Württemberg, Dieter Schneider.

Bis zum Jahresende will die Kommission ihr Aufarbeitungsprojekt abschließen. Zu den acht Schwerpunkten zählen auch die Untersuchung des institutionellen Umgangs des UKS mit Betroffen, eine rechts- und sozialwissenschaftliche Perspektive und ein Rechtsgutachten zum Informationsaustausch von öffentlichen Stellen bei Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern, zudem geht es um eine Analyse von Täterstrategien.