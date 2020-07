Koblenz (dpa/lrs) - Experten gehen von einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz im Juli aus. Die genauen Zahlen für den mittlerweile fünften Monat der Corona-Pandemie wird die Regionaldirektion der Arbeitsagentur heute vorlegen. Berichten wird sie in Koblenz auch über die Lage am Ausbildungsmarkt sowie über Folgen der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt insgesamt.

Im Juni war die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz gegenüber dem Vormonat von 5,5 auf 5,6 Prozent gestiegen. Die Zahl der Jobsuchenden kletterte seinerzeit um 1,1 Prozent auf 126 400. Somit waren über 31 Prozent mehr Menschen ohne Job als im Juni 2019. Die Arbeitsagentur hatte aber bei Bekanntgabe der Zahlen betont, dass sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit verringert habe und Unternehmen wieder mehr Stellen gemeldet hätten.